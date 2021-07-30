ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко главою Місії України при НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив главу місії при НАТО
Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну Главою Місії України при НАТО
Наталія Галібаренко Фото: rbc.ua
Відповідний указ №334/2021 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну Главою Місії України при НАТО", - зазначається в документі.
Наталія Галібаренко - українська дипломатка, перша заступниця міністра закордонних справ з 9 березня 2014 року. Із 26 серпня 2015 до 20 липня 2020 року працювала послом України у Великій Британії.
Місія України при НАТО - дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства. Посада глави Місії була вакантна із серпня 2019 року.
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