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Зеленський призначив главу місії при НАТО

Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну Главою Місії України при НАТО
Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко главою Місії України при НАТО.
Зеленський призначив главу місії при НАТО Наталія Галібаренко Фото: rbc.ua
Відповідний указ №334/2021 опублікований на сайті глави держави.
 
"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну Главою Місії України при НАТО", - зазначається в документі.
 
Наталія Галібаренко - українська дипломатка, перша заступниця міністра закордонних справ з 9 березня 2014 року. Із 26 серпня 2015 до 20 липня 2020 року працювала послом України у Великій Британії.
 
Місія України при НАТО - дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства. Посада глави Місії була вакантна із серпня 2019 року.
 
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30 07 2021 11:48
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