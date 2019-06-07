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Зеленський призначив голову Львівської ОДА

Ним став адвокат, кандидат юридичних наук - Маркіян Мальський
Президент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.
Зеленський призначив голову Львівської ОДА Володимир Зеленський

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті президента, повідомляє "Українська правда".

Іншим указом він звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.

Він запропонував три кандидатури

  1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
  2. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

  3. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

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06 07 2019 11:26
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