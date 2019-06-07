ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив голову Львівської ОДА
Ним став адвокат, кандидат юридичних наук - Маркіян Мальський
Володимир Зеленський
Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті президента, повідомляє "Українська правда".
Іншим указом він звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.
Він запропонував три кандидатури
- Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
- Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".
-
Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 07 2019 11:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського