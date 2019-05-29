ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки президента Управління державної охорони Максима Донця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив керівника Служби безпеки президента
Указ опубліковано на сайті глави держави
Максим Донець
Указ президента №337 від 29 травня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє LB.ua.
"Призначити Донця Максима Андрійовича заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки президента України Управління державної охорони України", - йдеться в документі.
За даними ЗМІ, Андрій Донець - колишній охоронець олігарха Ігоря Коломойського. Після того, як Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти, Донець постійно супроводжував його.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
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29 05 2019 21:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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