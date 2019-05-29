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Зеленський призначив керівника Служби безпеки президента

Указ опубліковано на сайті глави держави
Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки президента Управління державної охорони Максима Донця.
Зеленський призначив керівника Служби безпеки президента Максим Донець

Указ президента №337 від 29 травня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє LB.ua.

"Призначити Донця Максима Андрійовича заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки президента України Управління державної охорони України", - йдеться в документі.

За даними ЗМІ, Андрій Донець - колишній охоронець олігарха Ігоря Коломойського. Після того, як Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти, Донець постійно супроводжував його.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

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29 05 2019 21:16
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