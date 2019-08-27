ПОЛІТИКА НОВИНИНовим начальником управління СБУ в Києві та області став Болдир Сергій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив нового главу СБУ на Київщині
У 2017 році чинний президент Петро Порошенко присвоїв Болдирю звання генерал-майора
Фото: УП
Відповідний указ з’явився 27 серпня на сайті президента Володимира Зеленського.
Починаючи з 2016 року Болдир очолював департамент охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ.
Нагадаємо, що 27 серпня президент Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексія Петрова на посаду голови Управління СБУ в Кіровоградській області.
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