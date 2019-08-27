Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ

Олексія Петрова переведено на посаду голови Управління СБУ в Кіровоградській області

Президент Володимир Зеленський 27 серпня призначив начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексія Петрова на посаду голови Управління СБУ в Кіровоградській області.

Про це йдеться в указах №626/2019 і №627/2019.

Петров очолював контррозвідку з лютого 2017 року.

У грудні того ж року він провів операцію із затримання "російського шпигуна в Кабміні", яким виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов.

Посада начальника СБУ в Кропивницькому була вакантною з 11 липня, коли Зеленський звільнив Олега Аркушу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив двох голів районних державних адміністрацій у Миколаївській області та 12 голів у Черкаській.