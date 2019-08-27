ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський 27 серпня призначив начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексія Петрова на посаду голови Управління СБУ в Кіровоградській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Олексія Петрова переведено на посаду голови Управління СБУ в Кіровоградській області
Фото: president.gov.ua
Про це йдеться в указах №626/2019 і №627/2019.
Петров очолював контррозвідку з лютого 2017 року.
У грудні того ж року він провів операцію із затримання "російського шпигуна в Кабміні", яким виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов.
Посада начальника СБУ в Кропивницькому була вакантною з 11 липня, коли Зеленський звільнив Олега Аркушу.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив двох голів районних державних адміністрацій у Миколаївській області та 12 голів у Черкаській.
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