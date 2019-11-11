ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський 8 листопада підписав указ №836/2019 про призначення нового голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив нового голову Кіровоградської області
Балонь понад два роки працював заступником голови Херсонської ОДА
Фото: з вільних джерел
Цю посаду обійняв Андрій Балонь, який з 2003 до 2015 року працював в органах внутрішніх справ, де пройшов шлях від простого слідчого до начальника Управління МВС у Полтавській області, передає LB.ua.
З травня 2017 року по серпень 2019 року Балонь працював заступником голови Херсонської обласної адміністрації.
Нагадаємо, що колишній депутат Верховної Ради Ігор Лапін повідомив, що його викликали на допит у Службу безпеки України.
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11 11 2019 15:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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