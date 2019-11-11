Зеленський призначив нового голову Кіровоградської області

Президент Володимир Зеленський 8 листопада підписав указ №836/2019 про призначення нового голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Цю посаду обійняв Андрій Балонь, який з 2003 до 2015 року працював в органах внутрішніх справ, де пройшов шлях від простого слідчого до начальника Управління МВС у Полтавській області, передає LB.ua.

З травня 2017 року по серпень 2019 року Балонь працював заступником голови Херсонської обласної адміністрації.

Нагадаємо, що колишній депутат Верховної Ради Ігор Лапін повідомив, що його викликали на допит у Службу безпеки України.