ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній депутат Верховної Ради Ігор Лапін повідомив, що його викликали на допит у Службу безпеки України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колишнього нардепа Лапіна викликали на допит у СБУ
Служба розслідує обставини прориву блокади Луганського аеропорту
Ігор Лапін. Фото: konkurent.in.ua
У своєму фейсбуці екснардеп, який представляв фракцію "Народного фронту", написав, що слідчі дії пов'язані з "убитими мирними московськими громадянами під час прориву блокади Луганського аеропорту" в 2014 році, передає LB.ua.
Тоді Лапін був командиром роти "Айдара" з позивним Зола.
Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримала колишнього заступника міністра економіки за підозрою у державній зраді через "нанесення масштабної шкоди обороноздатності" України.
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