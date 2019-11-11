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Колишнього нардепа Лапіна викликали на допит у СБУ

Служба розслідує обставини прориву блокади Луганського аеропорту
Колишній депутат Верховної Ради Ігор Лапін повідомив, що його викликали на допит у Службу безпеки України.
Колишнього нардепа Лапіна викликали на допит у СБУ Ігор Лапін. Фото: konkurent.in.ua

У своєму фейсбуці екснардеп, який представляв фракцію "Народного фронту", написав, що слідчі дії пов'язані з "убитими мирними московськими громадянами під час прориву блокади Луганського аеропорту" в 2014 році, передає LB.ua.

Тоді Лапін був командиром роти "Айдара" з позивним Зола.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримала колишнього заступника міністра економіки за підозрою у державній зраді через "нанесення масштабної шкоди обороноздатності" України.

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11 11 2019 11:00
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