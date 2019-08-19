Зеленський призначив нового начальника Управління СБУ в Житомирській області
Відповідний указ №605/2019 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Головаша Олега Олеговича начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - йдеться в документі.
Перед цим, глава держави указом №604/2019 звільнив з посади керівника управління СБУ в Житомирській області Віктора Панасюка.
Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Житомирську область закликав керівників місцевого Головного управління Національної поліції і управління СБУ написати заяви на звільнення через ситуацію з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.
На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням. 12 серпня Курінський подав у відставку на вимогу президента України.
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