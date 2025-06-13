Зеленський призначив нову главу місії України при НАТО

Відповідний документ розміщений на сайті глави держави.

Сьогодні український глава Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО і натомість призначив Альону Гетьманчук.

Про це йдеться в указах №407/2025 і №408/2025.

Зеленський в один день звільнити та призначив глава місії при Північноатлантичному Альянсі.

Галібаренко працювала з липня 2021 року.

А щодо Альони Гетьманчук, то вона американістка і директорка Центру "Нова Європа", а також асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США.