CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДепартамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ очолив Микола Кулешов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив очільника департамента кібербезпеки СБУ
Раніше цей департамент очолював Олександр Климчук, якого президент Володимир Зеленський звільнив 26 червня
Фото: president.gov.ua
Відповідний указ опубліковано на сайті Президента України.
Раніше цей департамент очолював Олександр Климчук, якого президент Володимир Зеленський звільнив 26 червня.
Кулешов працює в СБУ з 1995 року. З 2014-го – перший заступник начальника департаменту.
Відповідав за заходи в рамках Трастового Фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки.
Ініціював створення Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ і з 2016 року організовує його функціонування.
Нагадаємо, що президент звільнив керівника СБУ в Запорізькій області.
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