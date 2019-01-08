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Президент звільнив керівника СБУ в Запорізькій області
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Хілька з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
Фото: ТАСС / Петро Сівков
Відповідний указ № 572/2019 опублікований на сайті глави держави, йдеться в "Укрінформ".
"Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області", - ідеться в указі.
Нагадаємо, команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави, в тому числі й Службу безпеки України.
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