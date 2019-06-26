Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський призначив представника президента у Криму

Президент Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим
Зазначимо, що Антон Олександрович Кориневич є українським юристом-міжнародником, кандидатом юридичних наук, доцентом.
Зеленський призначив представника президента у Криму Фото: UA/TV

Відповідний указ від 25 червня оприлюднено на сайті голови держави, йдеться в "УП".

Він працював заступником директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кориневич є фахівцем з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права.

З 2014 року його активно залучали як експерта до роботи правоохоронних органів України, міжнародних організацій, неурядових правозахисних організацій, робочих груп з питань Криму та Донбасу.

Є розробником нормативно-правових актів, пов’язаних з окупацією Криму та збройним конфліктом на Донбасі, в тому числі законопроекту №9438 про належну криміналізацію міжнародних злочинів.

Нагадаємо, нещодавно Європейська Рада продовжила термін дії санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року.

Читайте також: Рада безпеки ООН зацікавилася роллю Росії у бомбардуваннях лікарень у Сирії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2019 12:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.