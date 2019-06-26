Зеленський призначив представника президента у Криму
Відповідний указ від 25 червня оприлюднено на сайті голови держави, йдеться в "УП".
Він працював заступником директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кориневич є фахівцем з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права.
З 2014 року його активно залучали як експерта до роботи правоохоронних органів України, міжнародних організацій, неурядових правозахисних організацій, робочих груп з питань Криму та Донбасу.
Є розробником нормативно-правових актів, пов’язаних з окупацією Криму та збройним конфліктом на Донбасі, в тому числі законопроекту №9438 про належну криміналізацію міжнародних злочинів.
Нагадаємо, нещодавно Європейська Рада продовжила термін дії санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року.
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