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Зеленський призначив представників Києва у підгрупах ТКГ

Президент змінив представника в робочій підгрупі з гуманітарних питань, а інших перепризначив
Президент Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Зеленський призначив представників Києва у підгрупах ТКГ Володимир Зеленський

Так представляти Україну в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки буде Богдан Бондар; Ігор Веремій буде уповноваженим у робочій підгрупі з соціально-економічних питань, Валерію Лутковську призначено в робочу підгрупу з гуманітарних питань,а Олександра Моцика - в робочу підгрупу з політичних питань, повідомляє УП.

Президент змінив представника в робочій підгрупі з гуманітарних питань, а інших перепризначив.

Лутковська в 2012-2018 роках обіймала посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пізніше стала програмним директором Українського інституту з прав людини. Раніше вона була заступником міністра юстиції і уповноваженої у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки голови Полтавської та Одеської облдержадміністрацій.

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19 06 2019 17:50
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