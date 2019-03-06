Зеленський призначив свого представника в Конституційному суді "Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України"

Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Конституційному суді юриста Федора Веніславського.

Федо Веніславський

Указ від 3 червня оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє "Українська правда". "Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України", - йдеться в документі. Веніславський є доцентом кафедри конституційного права України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Нагадаємо, що журналістка Юлія Мендель перемогла у конкурсі на посаду прес-секретаря Президента Володимира Зеленського.

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