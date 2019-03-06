ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Конституційному суді юриста Федора Веніславського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив свого представника в Конституційному суді
"Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України"
Федо Веніславський
Указ від 3 червня оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє "Українська правда".
"Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Конституційному суді України", - йдеться в документі.
Веніславський є доцентом кафедри конституційного права України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".
Нагадаємо, що журналістка Юлія Мендель перемогла у конкурсі на посаду прес-секретаря Президента Володимира Зеленського.
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03 06 2019 15:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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