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Зеленський: путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації

Ольга
Матарикіна
Президент України закликає народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи в російській федерації боротися за свободу
Зеленський: путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації Фото: з вільних джерел
Президент України Володимир Зеленський закликає народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи в російській федерації боротися за свободу, оскільки президент рф володимир путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації.
 
Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів росії.
 
"Народи Кавказу, всі народи на території росії - у вас немає жодної причини, щоб бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни. Ви не повинні гинути в Україні. Ваші сини не повинні гинути в Україні. Немає у вас такого обов'язку і такого боргу. Ні перед вашими батьками. Ні перед вашими дітьми. Ні перед вашим майбутнім. Ні перед майбутнім вашої землі. І ви це знаєте. Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити свій провал. Провал своєї кадрової армії, своїх злочинних наказів", - сказав Зеленський.
 
"Вам брешуть, що нібито цих провалів немає. Замість того, щоб закінчити безглузду для росії війну, російська влада намагається відправити нових людей на місце загиблих. Що їх усіх чекає? Ви знаєте відповідь. Україна продовжить оборонятися і переможе в цій війні, розв'язаній проти нас, тому що ми на своїй землі. На нашому боці правда. І з нами весь цивілізований світ", - підкреслив президент України.
 
За його словами, росія залишилася одна: "Вже ізольована і буде засуджена за цю війну".
 
Також Зеленський процитував слова лідера північнокавказького національно-визвольного опору імама Шаміля, якому в центрі Києві присвячена меморіальна дошка: "Той, хто підняв зброю проти істини, піднімає її на свою погибель!"
 
"У кремлі, схоже, не знають цих слів імама Шаміля. Але ці слова повинні знати на Кавказі. Їх повинні почути в Сибіру і на всіх інших землях, з яких відправляють людей на цю війну. І тепер "мобілізація". Боріться, щоб не загинути. Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб потім не довелося воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне і наступні хвилі мобілізації. Чи ви повірили, що вони заберуть лише 300 тисяч людей? Та одна людина, яка почала цю війну, не зупиниться лише на першій хвилі мобілізації. Будуть ще. Він спробує забрати й інші життя. Йому наплювати на людей. Він не поважає ні живих, ні полеглих", - додав Зеленський.
 
Планується, що в рамках часткової мобілізації будуть призвані 300 тисяч резервістів. Водночас, за даними ЗМІ, секретна частина указу передбачає мобілізацію більше мільйона осіб.
У Дагестані почалися потужні протести проти мобілізації в рф. Там вийшли на вулиці близько 300 осіб.
 
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29 09 2022 21:56
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