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ПОЛІТИКА

Зеленський реагує на пропозицію Орбана про перемир'я: вимагає глобального підходу

04 липня 2024, 12:15
Зеленський реагує на пропозицію Орбана про перемир'я: вимагає глобального підходу
Офіс президента
За словами Зеленського, не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

Президент Володимир Зеленський публічно прокоментував пропозицію від прем'єра Угорщини Віктора Орбана під час його візиту до України про невідкладне перемир'я.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV.

За словами Зеленського, не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

"Ми в принципі не можемо довіряти путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав він.

Президент нагадав, що Україна мала "сотні зустрічей" ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я і росія все це зривала.

"Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони мають різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, ми повинні довіряти одне одному", – пояснив Зеленський.

За його словами, потрібне розуміння, що росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, коли Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами.

Угорський лідер під час візиту до Києва заявив, що просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній. 

За словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з росією. 

Подібні перемир’я "не були добрими для України", переказав його слова Орбан.

Орбанвійна в Україніросія загрозаВолодимир Зеленський

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