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ПОЛІТИКА

Зеленський: росія уникає переговорів, Україна очікує дієвих кроків та нових санкцій

28 травня 2025, 16:09
Зеленський: росія уникає переговорів, Україна очікує дієвих кроків та нових санкцій
president.gov.ua
Зеленський підкреслив, що москва постійно відкладає будь-який формат, який міг би наблизити завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія досі не висунула конкретних вимог щодо припинення вогню, попри неодноразові запити з українського боку. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Німеччині.

За словами Зеленського, українська сторона чекала від росії чіткої "адженди" — списку умов, які могли б стати основою для зустрічі лідерів держав. Проте цього не сталося, навіть після останнього обміну полоненими.

"Ми дійсно чекали, що вони скажуть, що їм потрібно. Спочатку – припинення вогню, потім – адженда для зустрічі лідерів. Але й після обміну ми нічого не отримали. Міністр оборони України Рустем Умєров дзвонив пану Мєдінському. Відповідь була: буде-буде. Але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Запитали США – вони також чекають", – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що москва постійно відкладає будь-який формат, який міг би наблизити завершення війни.

"росіяни постійно шукають причини, щоб відтермінувати будь-які переговори. Вони не хочуть нейтральну Женеву, але хочуть країну-члена НАТО — Туреччину. Це виглядає несерйозно. Проблема не в країнах чи альянсах, а виключно в путіні та їхньому бажанні зволікати", — заявив він.

Президент також додав, що Україна відкрита до будь-якого формату переговорів, аби тільки досягти результату — припинення війни.

"Ми постійно говоримо про це з партнерами: США, Європою. Інколи навіть не публікуємо ці контакти. Але ми говоримо щодня. Бо нам важливий не майданчик — важливий результат", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що всі — і Україна, і її партнери — хочуть принаймні припинення вогню як першого кроку до миру, але росію можна змусити до цього лише через тиск. Саме тому Україна очікує на нові санкційні ініціативи.

"Потрібно не чекати, а робити більш серйозні кроки", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, путін назвав умови, на яких він нібито готовий завершити війну. Умови нелегітимного президента росії путіна для припинення агресії в Україні передбачають письмові гарантії від Заходу щодо нейтрального статусу кількох країн.

війнапереговориВолодимир Зеленський

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