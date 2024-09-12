Зеленський розкритикував мирний китайсько-бразильський план

Глава уряду назвав його деструктивним.

Президент України Володимир Зеленський вкотре розкритикував позицію уряду Луїса Інасіу Лула да Сілви щодо війни і заявив, що Бразилія є "проросійською".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю бразильському виданню Metrópoles.

Президент упевнений, що план був заздалегідь узгоджений з кремлем.

"Їхня пропозиція – це теж деструктивно, це просто політична заява. Я казав президенту Бразилії: "Давайте разом сідати та розмовляти». Ви нам не вороги, ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви повинні брати сторону росії і бути десь посередині. Ми ж не дурні. Навіщо цей театр?", - заявив президент України.

Китайсько-бразильський план передбачає зупинку війни лінією фронту, що суперечить "Формулі світу" Зеленського, у якій передбачено виведення військ ЗС рф на межі 1991 року.

"На жаль, я вважаю, що вони (уряд Бразилії) підтримують росію", - додав Зеленський.

Він додав, він мав хорошу розмову з президентом Лулою, і я вважає, що він його зрозумів.

За словами українського лідера, зусилля Бразилії знайти мирне вирішення війни марні, оскільки Володимир путін, якого він класифікує як "вбивцю", не демонструє жодних ознак того, що має намір припинити конфлікт.

"Я був вдячний зустрічі з ним, і я був дуже відкритим, абсолютно відкритим. Я думав, ви побачите на своєму досвіді розуміння того, що відбувається, а не лише політичне умиротворення", - підсумував Зеленський.

Натомість Пекін заявляє, що "Мирний план" Китаю і Бразилії підтримали 110 країн.