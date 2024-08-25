Зеленський розкрив деталі про українську ракету-дрон "Паляниця"
Вв межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеропортів.
Про це Український президент Володимир Зеленський написав на Facebook-сторнінці.
"За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах", - йдеться в дописі.
За його словами, вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.
"Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", - додав Зеленський.
Президент опублікував відео, де відзначили, що один із найефективніших способів протистояти російським ракетним обстрілам - бити по носіях цього озброєння - російських військових аеродромах.
Проте союзники не дозволяють використовувати для цього своє озброєння.
Тому Київ запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестуючи в державні конструкторські бюро і провів дерегуляцію для стимуляції цієї галузі і "Паляниця" це перший результат цих зусиль.
Фактично уся інформація про ракету засекречена.
Але в межах дії ракети-дрону два десятки російських військових аеродромів.
Вчора, 24 серпня, ми писали, що відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця".