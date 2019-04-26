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Зеленський розповів, чого навчила українців Чорнобильська трагедія

Українці не мають права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому
Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський заявив, що трагедія на Чорнобильській АЕС навчила українців кількох речей.
Зеленський розповів, чого навчила українців Чорнобильська трагедія Фото: interfax.com.ua

"Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була", - написав Зеленський у Facebook.

"Друге. Згуртувавшись і об’єднавшись, люди здатні приборкати й зупинити будь-яке лихо", - додав він.

За його словами, українці не мають права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому.

Нагадаємо, що Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.

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26 04 2019 16:24
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