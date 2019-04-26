ПОЛІТИКА НОВИНИПереможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський заявив, що трагедія на Чорнобильській АЕС навчила українців кількох речей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський розповів, чого навчила українців Чорнобильська трагедія
Українці не мають права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому
Фото: interfax.com.ua
"Перше. Держава завжди повинна відверто говорити з людьми. Неприпустимо приховувати від громадян правду, хоч би якою гіркою вона була", - написав Зеленський у Facebook.
"Друге. Згуртувавшись і об’єднавшись, люди здатні приборкати й зупинити будь-яке лихо", - додав він.
За його словами, українці не мають права забувати ці уроки, щоб не допустити подібного у майбутньому.
Нагадаємо, що Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.
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