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Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless

"Ніяких паперів для державних органів, жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг", - розповів глава держави
Президент Володимир Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless. Це має відбутися уже 24 серпня.
Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless Фото: з вільних джерел

Про це він сказав у ході форуму "Україна 30. Цифровізація", повідомляє "РБК-Україна".

"24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми й обіцяли. Ніяких паперів для державних органів, жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг", - розповів глава держави.

Раніше у Верховній раді зареєстрували законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий рaperless. Їх надання відбуватиметься без втручання чиновників.

Планується і комплексна електронна публічна послуга. Тобто, громадянин зможе отримати кілька послуг за однією заявою.

Як писало РБК-Україна, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною електронною послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів і послуги на порталі і в додатку "Дія".

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17 05 2021 13:41
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