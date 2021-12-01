У Кабміні анонсували запуск у 2021 році національної платформи е-демократії "ВзаємоДія"

Перший функціонал на платформі буде доступний вже навесні 2021 року, а повний - у 2023 році

За словами державного секретаря Кабінету Міністрів Олександра Яреми, платформа "ВзаємоДія" стане одним із основних елементів реалізації національної стратегії "Сприяння розвитку громадянського суспільства".

Запуск у 2021 році національної платформи електронної демократії "ВзаємоДія", на якій будуть зібрані різні інструменти, сервіси та можливості залучення громадян до процесу ухвалення рішень і отримання інформації, повідомляє "Інтерфакс-Украна" з посиланням на Кабінет Міністрів України.

"Ми хотіли б створити таку цифрову країну, в якій не було б бар'єрів у спілкуванні між громадянами країни та представниками органів державної влади. Ми хотіли б, щоб цей діалог був гнучким і прозорим. Наша мета, щоб держава почула кожного. Для цього ми анонсуємо запуск цього року національної платформи е-демократії "ВзаємоДія", - сказала заступник міністра цифрової трансформації України Людмила Рабчинська на брифінгу у вівторок.

За словами державного секретаря Кабінету Міністрів Олександра Яреми, платформа "ВзаємоДія" стане одним із основних елементів реалізації національної стратегії "Сприяння розвитку громадянського суспільства".

Зазначається, що платформа розробляється як частина ініціативи партнерства "Відкритий уряд", яка вже працює.

У свою чергу Рабчинська додала, що протягом 2021-2023 років на платформі з'являться електронні звернення та електронні запити, електронні консультації за проектами нормативних актів, електронні петиції, електронні конкурси з відбору проектів на держфінансування, електронне голосування за членів громадських рад в органах держвлади, електронна експертиза діяльності органів держвлади, електронний громадський бюджет, а також доступ до урядової інформації.

Перший функціонал на платформі буде доступний вже навесні 2021 року, а повний - у 2023 році.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення доступу до адмінпослуг в електронній формі