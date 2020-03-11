Рада ухвалила закон щодо вдосконалення доступу до адмінпослуг в електронній формі

Закон також надає повноваження Кабінету Міністрів встановлювати вимоги до ЦНАП

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" (№2679).

Закон підтримали 283 народних депутати, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення законопроєкту має на меті оптимізувати мережу та функціонування ЦНАПів.

Зокрема, ліквідовуються ЦНАПи, утворені районними державними адміністраціями. Натомість, передбачено надання послуг тільки у ЦНАП органів місцевого самоврядування.

Закон також надає повноваження Кабінету Міністрів встановлювати вимоги до ЦНАП.

Адміністративні послуги надаватимуться розташованими у ЦНАП представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, адміністраторами або через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Згідно з ухваленим законом, у ЦНАП надаватимуться усі адміністративні послуги органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також адміністративні послуги за договорами щодо обслуговування у ЦНАП жителів інших територіальних громад; у ЦНАП також надаватимуться інші публічні послуги.

Передбачається, що ЦНАП органів місцевого самоврядування обов’язково утворюватимуться в усіх населених пунктах з чисельністю населення більше 1 тисячі; врегулювання питань утворення ЦНАП здійснюватиметься об’єднаними територіальними громадами; старостам будуть надані окремі функції адміністратора.

Закон також передбачає ліквідацію Єдиного державного порталу адміністративних послуг і утворення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Автори прогнозують, що реалізація акта буде характеризуватися значним покращенням стану справ у сфері надання адміністративних послуг.

Особам буде надана можливість отримувати усі адміністративні послуги, що надаються на відповідній території, в одному місці - у ЦНАП органів місцевого самоврядування.

Планується також запровадження моніторингу якості надання адмінпослуг (у тому числі за допомогою сучасних програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), що дасть змогу аналізувати якість надання адміністративних послуг, визначати та здійснювати заходи з підвищення рівня якості надання послуг.

Деякі адміністративні послуги можна буде отримати без подання заяви. Дії органів влади, пов’язані з реалізацією прав осіб, визнаватимуться адміністративними послугами, а тому будуть здійснюватися не на розсуд владних органів, а за процедурою, у строки та на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами.

Читайте також: Мінцифри та Інститут когнітивного моделювання розпочали співпрацю у сфері диджиталізації