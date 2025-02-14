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Зеленський розповів, на яких умовах зустрінеться з путіним

14 лютого 2025, 18:34
Зеленський розповів, на яких умовах зустрінеться з путіним
President.gov.ua
Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

Під час конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приєднатися до плану Трампа. 

Про це інформує агенція Bloomberg.

"Я зустрінуся з путіним тільки після того, як у нас буде спільний план закінчення війни з Трампом та ЄС", - заявив Зеленський. 

Зеленський заявив, що готовий долучитися до мирної ініціативи Дональда Трампа, і заявив про готовність до прямих переговорів з росією.

Ці коментарі напередодні зустрічі Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки з віце-президентом США Джей Д. Венсом прозвучали в той момент, коли американські, європейські та українські переговірники зайняли позицію для переговорів між Трампом і президентом Росії Володимиром путіним щодо припинення трирічного конфлікту.

"Я не буду зустрічатися з росіянами, це не частина моїх планів. Я зустрінусь лише з одним росіянином - з путіним, лише після того як у нас буде спільний план з Трампом, Європою. І ми сядемо з путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітис", - додав президент України. 

Лідери, які збираються в Мюнхені, шукають подробиць про те, як адміністрація Трампа керуватиме переговорами з путіним. Трамп намагався якнайшвидше завершити війну, хоча, роблячи це, він ризикує змусити Україну піти на поступки та погрожує заморозити європейців.

"Ми готові до переговорів зі США, союзниками - а потім, коли узгодимо позицію, будемо говорити з росіянами", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю в столиці Баварії.

Відповідаючи на запитання щодо зустрічі з Венсом, оскільки адміністрація США похитує американську взаємодію, Зеленський сказав, що він поважає наше партнерство, однак попередив, що присутність США в Європі потрібна для протидії загрозі рф.

"Всі бояться, що можуть залишитися без підтримки США. Це недобре", – сказав Зеленський. 

За словами чиновника, знайомого з ходом переговорів, команда Зеленського представила свої пропозиції до переглянутого проекту плану, який надасть США доступ до українських корисних копалин в обмін на безпеку. Цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент відвідав Київ, щоб представити угоду про економічне партнерство, необхідну для подальшої підтримки США.

Проте європейцям важко встигати за швидкоплинними заявами команди Трампа. Венс сказав Wall Street Journal, що відправка американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, залишається на столі. 

Інтерфакс цитує слова прес-секретаря кремля Дмитра Пєскова, додавши, що росія очікує від Вашингтона їх роз’яснення.

У Варшаві міністр оборони США Піт Гегсет, який на початку тижня заявив, що прагнення України повернути всю територію, втрачену з 2014 року, є нереальним, зазначив, що ці параметри ще належить визначити — і сказав, що європейці, ймовірно, будуть залучені до переговорів.

"Частина переговорів включатиме нашого президента, Зеленського, путіна - і, ймовірно, Європа буде залучена", - підсумував Хегсет.

Ми також писали, що США та Україна розпочинають консультації щодо завершення війни.

 

Володимир ПутінВолодимир Зеленськийпереговоривійна в Україні

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