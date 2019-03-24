Зеленський розповів про фінансування своєї виборчої кампанії
"Наша кампанія сьогодні коштує 70 млн грн. Це гроші мої, гроші моїх компаньйонів, засновників "Студії квартал 95" і гроші друзів", - зазначив Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, він має намір йти зі своєю політичною командою на парламентські вибори.
Він також пропонує прийняти закон про імпічмент.
"Є цивілізований спосіб прибрати президента, який загруз у корупції або розкраданні хоча б один раз - це закон про імпічмент, якого немає. Дуже простий спосіб. Не хочете вірити моєму досвіду, досвіду мого оточення? Що я чесно вів свій бізнес? Немає проблем. Давайте приймемо одним з перших законів, що, власне кажучи, ми і хочемо зробити - закон про імпічмент", - запропонував кандидат.
Володимир Зеленський також висловив думку, що серіал "Слуга народу" не є передвиборною агітацією.
"Слуга народу" з'явився до всіх політичних історій в нашому житті. Це популярний фільм, серіал, які люблять мільйони людей ... Я не вважаю це агітацією. Це наша мрія. Ми показали, яку країну ми бачимо і про яку мріємо. Може бути мрія агітацією, не мені судити", - зазначив він.
Відповідаючи на питання про свою участь у складі кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія "Грін Філмc", В.Зеленський розповів: "Я не просто вийшов з цієї компанії, я підписав виходи, незалежно від того як завершаться вибори, взагалі зі всіх структурних компаній "Студії квартал 95", одним із засновників яких я є".
Кандидат пояснив, що це процес, який вимагає часу.
"Це довгий юридичний ланцюжок, але для цього не треба чекати п'ять років. Протягом декількох місяців завершиться вся юридична угода", - поінформував Зеленський.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко закликає іншого кандидата, лідера президентського рейтингу Володимира Зеленського вийти на дебати у прямому ефірі.
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