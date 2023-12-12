Зеленський розповів про зустріч у Сенаті США та висловив подяку за підтримку

Зеленський повідомив, що під час зустрічі розповів американським сенаторам про актуальну безпеку та економічну ситуацію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, під час візиту до Вашингтона провів зустріч у Сенаті США. Глава держави розповів американським політикам про безпекову та економічну ситуацію, та відповів на їхні запитання.

Про це повідомляє Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

"Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію", - розповів глава держави.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі розповів американським сенаторам про актуальну безпеку та економічну ситуацію в Україні, про важливість збереження життєво необхідної підтримки з боку Штатів.

"Відповів на запитання. Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей", - йдеться у повідомленні.

Сам Шумер розповів журналістам, що зустріч Зеленського із сенаторами була "дуже потужною", й український президент "дуже детально виклав", чого потребує Україна і як США можуть допомогти їй захистити себе від Росії.

Відомо, що Зеленський також розмовляв із сенаторами про корупцію в Україні, визнавши, що вона залишається значною проблемою. За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, український президент переконав його, що за американські гроші не «купуватимуть яхти», додавши, що він зробив це завдяки реформам, проведеним на вимоги МВФ та ЄС.

Тілліс також сказав, що Зеленський був тепло прийнятий і витратив свій час на те, щоб переконати сенаторів надати більше фінансування, і не тиснув на них щодо політичного протистояння у Вашингтоні щодо того, чи додавати зміни в прикордонній політиці до законопроекту про фінансування України.