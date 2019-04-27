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Зеленський розповів, що робити з "людьми від Зеленського"

"Я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому не збираюся"
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський застерігає від аферистів, які ходять до чиновників та бізнесменів начебто від його імені.
Зеленський розповів, що робити з "людьми від Зеленського"

"Хочу сьогодні вам розказати про таку нову секту під назвою "Ми – люди Зеленського. Ми від нього прийшли до вас". Зараз ходять такі аферисти до мерів, до облради, до суддів, прокурорів, до представників бізнесу – малого, середнього чи великого, кажуть: "Ми тут тепер все вирішуємо, все тепер буде, як ми скажемо. Нам мандат дав Зеленський", - розповів переможець виборів у відеозверненні у Facebook.

За його словами, таких аферистів дуже багато.

"Я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому не збираюся. Тому, якщо до вас звернулися такі люди, будь ласка, покажіть їм це відео, а краще зніміть їх на камеру, а ще краще – зверніться до правоохоронних органів. Ми можемо перемогти цю гидоту тільки разом", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що команда Володимира Зеленського стверджує, що у соціальних мережах створюють фейкові сторінки для дискредитації кандидата у президенти.

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27 04 2019 15:55
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