Зеленський розповів, що робити з "людьми від Зеленського"

"Я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому не збираюся"

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський застерігає від аферистів, які ходять до чиновників та бізнесменів начебто від його імені.

"Хочу сьогодні вам розказати про таку нову секту під назвою "Ми – люди Зеленського. Ми від нього прийшли до вас". Зараз ходять такі аферисти до мерів, до облради, до суддів, прокурорів, до представників бізнесу – малого, середнього чи великого, кажуть: "Ми тут тепер все вирішуємо, все тепер буде, як ми скажемо. Нам мандат дав Зеленський", - розповів переможець виборів у відеозверненні у Facebook.

За його словами, таких аферистів дуже багато.

"Я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому не збираюся. Тому, якщо до вас звернулися такі люди, будь ласка, покажіть їм це відео, а краще зніміть їх на камеру, а ще краще – зверніться до правоохоронних органів. Ми можемо перемогти цю гидоту тільки разом", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що команда Володимира Зеленського стверджує, що у соціальних мережах створюють фейкові сторінки для дискредитації кандидата у президенти.