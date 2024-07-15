Зеленський розповів, скільки систем ППО Patriot потрібно Україні
15 липня 2024, 15:33
джерело slovoidilo
Президент нагадав, що нам необхідні 25 ЗРК Patriot.
Для того, щоб повністю захистити небо над Україною від російських ракетних ударів та дронів, необхідно 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.
Він зазначив, що для того, аби повністю забезпечити Україну протиповітряною обороною, необхідно укласти договір із США, тому що це – країна, на території якої найбільше такого виробництва.
"Якщо говорити про ППО, то така кількість систем є лише в однієї країни – це США", – сказав Зеленський.
При цьому він додав, що для захисту неба потрібні не лише ЗРК Patriot.
"Тому що ППО працює в комплексі. Але звичайно Patriot у цій системі найголовніший, тому що він єдиний, що працює з балістикою. Я не можу сказати, скільки їх у нас уже є. Але можу сказати, що для того, аби повністю закрити небо над Україною, потрібно 25 систем Patriot", -– наголосив Зеленський.
Він також нагадав, що на Саміті НАТО прийняли рішення про надання Україні п'ять таких систем.
"Коли на саміті НАТО є рішення про виділення 5 Patriot, це, – погодьтеся, важливий знак", – додав Зеленський.