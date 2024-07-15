Зеленський розповів, скільки систем ППО Patriot потрібно Україні

Президент нагадав, що нам необхідні 25 ЗРК Patriot.

Для того, щоб повністю захистити небо над Україною від російських ракетних ударів та дронів, необхідно 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Він зазначив, що для того, аби повністю забезпечити Україну протиповітряною обороною, необхідно укласти договір із США, тому що це – країна, на території якої найбільше такого виробництва.

"Якщо говорити про ППО, то така кількість систем є лише в однієї країни – це США", – сказав Зеленський.

При цьому він додав, що для захисту неба потрібні не лише ЗРК Patriot.