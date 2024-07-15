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Зеленський розповів, скільки систем ППО Patriot потрібно Україні

15 липня 2024, 15:33
Зеленський розповів, скільки систем ППО Patriot потрібно Україні
джерело slovoidilo
Президент нагадав, що нам необхідні 25 ЗРК Patriot.
Для того, щоб повністю захистити небо над Україною від російських ракетних ударів та дронів, необхідно 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot.
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції. 
 
Він зазначив, що для того, аби повністю забезпечити Україну протиповітряною обороною, необхідно укласти договір із США, тому що це – країна, на території якої найбільше такого виробництва.
 
"Якщо говорити про ППО, то така кількість систем є лише в однієї країни – це США", – сказав Зеленський.
 
При цьому він додав, що для захисту неба потрібні не лише ЗРК Patriot.
 
"Тому що ППО працює в комплексі. Але звичайно Patriot у цій системі найголовніший, тому що він єдиний, що працює з балістикою. Я не можу сказати, скільки їх у нас уже є. Але можу сказати, що для того, аби повністю закрити небо над Україною, потрібно 25 систем Patriot", -– наголосив Зеленський.
 
Він також нагадав, що на Саміті НАТО прийняли рішення про надання Україні п'ять таких систем.
 
"Коли на саміті НАТО є рішення про виділення 5 Patriot, це, – погодьтеся, важливий знак", – додав Зеленський.

 

війна в УкраїніППО PatriotВолодимир Зеленськийросія окупанти

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