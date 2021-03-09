Зеленський розповів у Стенфорді про головну українську мету

Зеленський наголосив, що нині Україна - це "велика демократична держава, де все можливо"

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна стане сильною та успішною країною, яка матиме лідерські позиції у Європі.

Про це він заявив під час зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету у США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава держави наголосив, що наразі української метою є повернення тимчасово окупованих Росією територій Криму та сходу України.

"В усьому світі відома саме американська мрія. Але ми втратили чимало часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає мрії, у нас є українська мета! І це, звісно, не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей, для нас це дуже важливо: повернути їх, повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною, упевнений, успішною країною, лідером Європи! Чому я впевнений у цьому? Не тому, що все можливо, а тому, що можливо все", - сказав Зеленський.

Він також запросив присутніх відвідати Україну і пересвідчитися в цьому на власні очі.

За словами Президента, нині Україну можна охарактеризувати двома словами: "Усе можливо".

"Україна, яка протистоїть одній із найпотужніших армій світу - армії Російської Федерації, у якої анексовано та окуповано частину території, що більша за площею від окремих штатів Америки. І в цих умовах Україна будує демократичну, вільну, відкриту державу, створює антикорупційну систему інституцій, унікальну систему електронного декларування чиновників, мінімізує вплив олігархів на економіку та політику, максимально спрощує ведення бізнесу", - зауважив Зеленський.

Він також розповів про реалізацію реформи банківського сектору, практику прозорих аукціонів на розвідку та видобуток природних ресурсів, впровадження дієвого прозорого корпоративного управління, запуск ринку землі, зміцнення верховенства права і реформу судової систему.

Крім того, Президент відзначив, що Україна будує тисячі кілометрів доріг, сотні мостів, літаки, танки, військово-морський флот.

"Українці часто доводили людству, що все можливо! Що можливо створити перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та WhatsApp", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що нині Україна - це "велика демократична держава, де все можливо".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський нині перебуває у США з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. Напередодні, 1 вересня, у Білому домі відбулася їхня зустріч.

2 вересня глава держави перебуває у Каліфорнії.

Завершення візиту заплановане на неділю, 5 вересня.

Він також запросив присутніх відвідати Україну і пересвідчитися в цьому на власні очі.