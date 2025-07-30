Зеленський схвалив санкції проти російських кораблів і літаків

Закон дозволяє запроваджувати санкції проти суден і літаків, що беруть участь у схемах так званого "тіньового флоту" рф.

Сьогодні, 30 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження санкцій щодо суден і повітряних суден, причетних до діяльності російського тіньового флоту.

Про це свідчать дані в картці законопроєкту №13020 на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає накладення санкцій на транспортні засоби, які беруть участь у нелегальному перевезенні російської нафти, нафтопродуктів, озброєння та військових.

Документ вносить зміни до закону "Про санкції", дозволяючи застосовувати обмеження до суден і літаків, діяльність яких становить реальну або потенційну загрозу національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності та інтересам України.

Служба безпеки України та розвідувальні органи отримають повноваження фіксувати факти використання таких суден.

Також до Державного реєстру санкцій вноситиметься інформація про всі суб’єкти, а також морські та повітряні судна, на які накладено санкції.

Крім того, днями Зеленський запровадив санкції проти російських компаній, які працюють на ВПК.