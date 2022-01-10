Зеленський скасував осінній призов

Глава держави своїм указом скасував призов цієї осені та пролонгував переведення військових на мирне становище.

Президент України Володимир Зеленський відмінив осінній призов на строкову військову службу. Відповідне рішення відстрочує осінню демобілізацію. Про це йдеться в указі глави держави.

Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнили змінами.

Зокрема, вона буде проводитись, але "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Нагадаємо, за словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, питання додаткової мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті та від ефекту мобілізації в росії. Також зазначимо, що згідно з інформацією ДПСУ, студенти-чоловіки більше не зможуть виїхати за кордон під час війни.

Раніше Президент України закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи в російській федерації боротися за свободу.