Зеленський скасував осінній призов
Президент України Володимир Зеленський відмінив осінній призов на строкову військову службу. Відповідне рішення відстрочує осінню демобілізацію. Про це йдеться в указі глави держави.
Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнили змінами.
Зокрема, вона буде проводитись, але "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".
Нагадаємо, за словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, питання додаткової мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті та від ефекту мобілізації в росії. Також зазначимо, що згідно з інформацією ДПСУ, студенти-чоловіки більше не зможуть виїхати за кордон під час війни.
Раніше Президент України закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи в російській федерації боротися за свободу.
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