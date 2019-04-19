Зеленський сказав, чи потисне руку Порошенку, - ВІДЕО
На відповідне запитання кандидат відповів у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу”.
"Коли пан президент сказав, що "я всім корупціонерам буду рубати руки", я не впевнений, що мені буде, що йому потиснути", - сказав Зеленський.
Ведуча також провела бліц-опитування для кандидата (питання - відповідь):
Ви підтримуєте декомнуізацію? - Звісно.
Ви готові віддати наказ про військові дії, щоб військовим шляхом звільнити Донбас? – Ні.
Ви підтримуєте ідею легалізації зброї? - Ні.
Ви готові приймати поради щодо державного управління від Коломойського? - Ні.
Чи маєте намір скасувати мовні квоти на радіо і телебаченні? - Ні, трішечки їх змінити.
Студія виділила йому стільки ж часу, скільки минулого тижня мав Петро Порошенко - щоб не було проблем із законом.
При цьому ефір жодного разу не перервали на рекламу.
Для Зеленського це був його перший великий ефір як політика. Як і обіцяв, до другого туру президентських виборів він представив свою команду.
Днем раніше шоумен-кандидат дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке обіцяв журналісту за програш у теніс у день першого туру.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента