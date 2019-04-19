Зеленський сказав, чи потисне руку Порошенку, - ВІДЕО

Кандидат в президент Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти на питання ведучої "Право на владу", чи подасть він руку президенту Порошенку.

На відповідне запитання кандидат відповів у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу”.

"Коли пан президент сказав, що "я всім корупціонерам буду рубати руки", я не впевнений, що мені буде, що йому потиснути", - сказав Зеленський.

Ведуча також провела бліц-опитування для кандидата (питання - відповідь):

Ви підтримуєте декомнуізацію? - Звісно.

Ви готові віддати наказ про військові дії, щоб військовим шляхом звільнити Донбас? – Ні.

Ви підтримуєте ідею легалізації зброї? - Ні.

Ви готові приймати поради щодо державного управління від Коломойського? - Ні.

Чи маєте намір скасувати мовні квоти на радіо і телебаченні? - Ні, трішечки їх змінити.

Студія виділила йому стільки ж часу, скільки минулого тижня мав Петро Порошенко - щоб не було проблем із законом.

При цьому ефір жодного разу не перервали на рекламу.

Для Зеленського це був його перший великий ефір як політика. Як і обіцяв, до другого туру президентських виборів він представив свою команду.

Днем раніше шоумен-кандидат дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке обіцяв журналісту за програш у теніс у день першого туру.