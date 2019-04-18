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Зеленський вважає, що в Донбасу не повинно бути особливого статусу

Він також відкидає можливість амністії для бойовиків
Кандидат у президенти України шоумен Володимир Зеленський вважає, що в окупованого Донбасу не повинно бути особливого статусу. Він також відкидає прийняття закону, який би гарантував амністію для бойовиків.
Зеленський вважає, що в Донбасу не повинно бути особливого статусу Володимир Зеленський

"Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, можливо, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей до стану, що вони потрібні Україні так само, як Україна потрібна їм, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього", -  заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

На його думку, жителів окупованого Донбасу і решти України розділяє "інформаційна стіна".

"Те, що наші політики говорять: побудувати стіну і так далі. Її збудували, але не з цегли. Її вибудували ще гіршою. Стіни ніби і немає, але вона інформаційно страшна. Ці люди на тих територіях, які не отримують пенсії... І те, що ми з ними не говоримо, - це найстрашніше", - заявив Зеленський.

Він також розповів про ініціативу його команди, яка полягає в створенні російськомовного європейського медіа-порталу "для правдивого висвітлення подій в Україні".

"Пустити цей імпульс, простягнути їм руку допомоги, сказати: ми вас чекаємо, дивіться, ви зараз у заручниках. Ось, що треба говорити. Це наші заручники там", - додав Зеленський.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти. Законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців. При цьому термін дії закону був обмежений трьома роками.

Також, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський в разі перемоги на виборах планує ухвалити закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.

 
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18 04 2019 10:37
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