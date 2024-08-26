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Зеленський скликає нараду через зрадників і втікачів із України

26 серпня 2024, 08:33
Зеленський скликає нараду через зрадників і втікачів із України
Будуть представники правоохоронних і антикорупційних органів.
На 26 серпня Президент Володимир Зеленський скликає нараду через ситуацію зі зрадниками, які втікають за кордон.
 
Про це сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 25 серпня.
 
Йдеться про "тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності".
 
"Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці "товаріщі" отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли", - сказав Зеленський.
 
На нараді мають бути керівники Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань, Національного антикорбюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної прикордонної служби, а також Генеральний прокурор і представники розвідки. 
 
агато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити", - додав глава держави.
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