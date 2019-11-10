Зеленський сьогодні відвідає Одеську область
"11 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Одеську область", - повідомляє LB.ua.
Під час вчорашнього пресмарафону Зеленський також анонсував свій візит в Одеську область, щоб представити нового голову облдержадміністрації.
З моменту приходу до влади Зеленський призначив нових голів ОДА трохи більше, ніж у половині областей. Раніше Кабмін погодив також нових губернаторів Тернопільської та Одеської областей. Так, Одеську область очолить Максим Куций. Він кінцевий бенефіціар низки київських фірм: ТОВ "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вважає передчасним легалізувати носіння вогнепальної зброї в Україні.
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