Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс - Устенко

На цей рік прогнозується зростання ВВП в межах 4,5%

Президент України Володимир Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання економіки на рівні 5% плюс, заявляє радник глави держави з питань економіки Олег Устенко.

Під час зустрічі з членами Американсько-української ділової ради (US-Ukraine Business Council), яка має штаб-квартири в Києві та Вашингтоні, у якій взяли участь близько 130 членів бізнес-асоціації, Устенко зазначив, що українська економіка виходить на траєкторію сталого зростання, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, за його словами, на цей рік прогнозується зростання ВВП в межах 4,5%.

"Однак Президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс, що відповідає необхідному рівню для ефективної боротьби з бідністю", - сказав радник.

За словами Устенка, зростання української економіки цього року підтримуватиметься збільшенням внутрішнього споживання, інвестиційною активністю, програмами державної підтримки, а також сприятливою кон'юнктурою на світових ринках.

Устенко окремо наголосив, що Президент і його команда ставлять за пріоритет поліпшення якості бізнес-клімату в Україні.

"А це неможливо без вирішення питань забезпечення прав власності та судової реформи. Відповідні законодавчі ініціативи вже спрямовані до Верховної Ради, а ще частина буде внесена до парламенту найближчим часом", - зауважив Устенко.

Він також відзначив мету глави держави щодо деолігархізації української економіки. "У цей час у президентській команді йде активне обговорення низки законів, які покликані зменшити колосальний вплив олігархів на країну, що роками блокує її розвиток", - наголосив Устенко.

Радник Президента окремо акцентував увагу на нещодавньому розміщенні Україною єврооблігацій на 1,25 млрд доларів під 6,875% річних. За його словами, це свідчить про довіру до української влади з боку міжнародних інвесторів, а також про позитивні очікування щодо розвитку країни.

"Україна розраховує на підтримку з боку американського бізнесу та запрошує інвесторів", - сказав Устенко.

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