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CУСПІЛЬСТВО

Зеленський: Світ знову побачив цими днями, що росія бреше

09 січня 2023, 07:55
Зеленський: Світ знову побачив цими днями, що росія бреше
Фото: Укрінформ
Цими днями світ знову побачив, що росія бреше навіть тоді, коли сама привертає увагу до ситуації на фронті
Глава держави Володимир Зеленський у відеозверненні висловив переконання, що жодна спроба росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи не спрацює.
 
 
"Світ знову побачив цими днями, що росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в москві звітували про нібито «мовчання» їхньої армії. Чергові погрози російських посадовців Європі та світу. Усе це тоді, коли у москві щось там розповідали про нібито "перемир’я", - зазначив Президент.
 
"Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з російської неволі є гарантіями відновлення миру", - наголосив Зеленський.
 
Як повідомлялося, російські пропагандистські медіа повідомили, ніби путін нібито доручив запровадити з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня "режим припинення вогню" по всій лінії бойового зіткнення в Україні.
 
пропагандавійна з РосієюПутінзеленськийперемир'я

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