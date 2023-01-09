Зеленський: Світ знову побачив цими днями, що росія бреше

Цими днями світ знову побачив, що росія бреше навіть тоді, коли сама привертає увагу до ситуації на фронті

Глава держави Володимир Зеленський у відеозверненні висловив переконання, що жодна спроба росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи не спрацює.

"Світ знову побачив цими днями, що росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в москві звітували про нібито «мовчання» їхньої армії. Чергові погрози російських посадовців Європі та світу. Усе це тоді, коли у москві щось там розповідали про нібито "перемир’я", - зазначив Президент.

"Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з російської неволі є гарантіями відновлення миру", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, російські пропагандистські медіа повідомили, ніби путін нібито доручив запровадити з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня "режим припинення вогню" по всій лінії бойового зіткнення в Україні.