Матеріали:
Теми:

Зеленський і Дуда домовилися про новий пакет військової допомоги Україні

05 квітня 2023, 17:30
Зеленський і Дуда домовилися про новий пакет військової допомоги Україні
Джерело: /twitter.com/prezydentpl
Що саме увійде до нового пакету український президент не розповів.

Президент України Володимир Зеленський разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою домовились про надання нам нового потужного оборонного пакета.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей. Сьогодні ми – у Варшаві, але там – в окопах Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки перебувають наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через росію втрачаємо щодня", –  зауважив Зеленський.

Президент України подякував Польщі за рішення надати пакет військової допомоги, який за словами Зеленського, посилить українських військових та допоможе захистити життя наших захисників.

"Тому що вони ризикують своїми життями заради українців, але й заради майбутнього життя і ваших дітей, дітей Європи", – сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною та офіційною делегацією сьогодні прибув з офіційним візитом Польщу. Це перший закордонний офіційний візит президента Зеленського до країни після російської агресії проти України.

Окрім двосторонніх переговорів, та перемовин між делегаціями в рамках візиту відбудеться польсько-український економічний форум, на якому обговорюватимуть питання відбудови України та взаємних економічних відносин між державами.

На 18:30 за київським часом запланована зустріч президентського подружжя з людьми, які причетні до допомоги Україні, а о 19:00 мають відбутись виступи президентів у дворику Королівського замку. 

ПольщавізитпідтримкаДУДАзеленськийвійна в Українівійськова підтримка

Останні матеріали

Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Політика
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 09:50
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Політика
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 16:11
Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Політика
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 10:11
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Політика
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 15:22
путін –
Cуспільство
путін – "живий мрець". Його або вб'ють, або усунуть – The Sun
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 13:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється