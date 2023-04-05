Зеленський і Дуда домовилися про новий пакет військової допомоги Україні

Що саме увійде до нового пакету український президент не розповів.

Президент України Володимир Зеленський разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою домовились про надання нам нового потужного оборонного пакета.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей. Сьогодні ми – у Варшаві, але там – в окопах Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки перебувають наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через росію втрачаємо щодня", – зауважив Зеленський.

Президент України подякував Польщі за рішення надати пакет військової допомоги, який за словами Зеленського, посилить українських військових та допоможе захистити життя наших захисників.

"Тому що вони ризикують своїми життями заради українців, але й заради майбутнього життя і ваших дітей, дітей Європи", – сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною та офіційною делегацією сьогодні прибув з офіційним візитом Польщу. Це перший закордонний офіційний візит президента Зеленського до країни після російської агресії проти України.

Окрім двосторонніх переговорів, та перемовин між делегаціями в рамках візиту відбудеться польсько-український економічний форум, на якому обговорюватимуть питання відбудови України та взаємних економічних відносин між державами.

На 18:30 за київським часом запланована зустріч президентського подружжя з людьми, які причетні до допомоги Україні, а о 19:00 мають відбутись виступи президентів у дворику Королівського замку.