Зеленський та Макрон разом полетять на саміт ЄС до Брюсселю

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон разом полетять до Брюсселю на саміт лідерів країн Європейського союзу.

Про це повідомляє BFMTV.

В Єлисейському палаці зазначають, що Зеленський та Макрон вилетять на саміт близько 8:30 (о 9:30 за київським часом) з авіабази Віллакублей поблизу Парижа.

Планується, що президенти прибудуть до Брюсселю о 10:00 (об 11:00 за київським часом).

Зазначається, що Зеленського сьогодні приймуть у Брюсселі як почесного гостя. Європейське турне президента України стало другою поїздкою Зеленського за кордон з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський увечері 8 лютого після візиту до Великої Британії прибув до Парижа і зустрівся з Шольцем та Макроном.