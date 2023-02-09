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ПОЛІТИКА

Зеленський та Макрон разом полетять на саміт ЄС до Брюсселю

09 лютого 2023, 09:31
Зеленський та Макрон разом полетять на саміт ЄС до Брюсселю
Джерело: podrobnosti
Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон разом полетять до Брюсселю на саміт лідерів країн Європейського союзу.

Про це повідомляє BFMTV.

В Єлисейському палаці зазначають, що Зеленський та Макрон вилетять на саміт близько 8:30 (о 9:30 за київським часом) з авіабази Віллакублей поблизу Парижа.

Планується, що президенти прибудуть до Брюсселю о 10:00 (об 11:00 за київським часом).

Зазначається, що Зеленського сьогодні приймуть у Брюсселі як почесного гостя. Європейське турне президента України стало другою поїздкою Зеленського за кордон з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський увечері 8 лютого після візиту до Великої Британії прибув до Парижа і зустрівся з Шольцем та Макроном.

МакронзеленськийБрюссель

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