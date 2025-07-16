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ПОЛІТИКА

Зеленський: "Трамп побачив, що путін бреше і готовий діяти"

16 липня 2025, 15:37
Зеленський:
t.me/V_Zelenskiy_official
Таке усвідомлення — важливе, підкреслив український президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп усвідомив, що російський диктатор владімір путін йому бреше.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

"Президент Трамп усвідомлює, що путін бреше йому. І важливо, що президент Трамп бачить це сам — не те, що він дізнається від когось іншого, а те, що він бачить сам… Ми підтримали всі ініціативи США щодо припинення вогню. Я підтримав усі ініціативи президента Трампа. І він побачив реальність: путін просто говорить одне, а потім бомбить. І він не хоче, щоб війна закінчилася", — сказав Зеленський.

Президент також підкреслив важливість усвідомлення цієї реальності для Сполучених Штатів. За словами Зеленського, Вашингтон розуміє, що поразка України — це загроза безпеці США.

"Є рішення продовжувати допомагати Україні. Є розуміння, що для США важливо, щоб Україна не програла цю війну. А путін втрачає велику кількість своїх військових, відправляючи їх на смерть", — додав він.

Також Зеленський підтвердив прорив у постачанні оборонних систем. Зокрема, пріоритетом для України залишаються системи Patriot. Президент подякував Білому дому за позитивний сигнал щодо підтримки в цьому питанні.

Крім того, Зеленський прокоментував запровадження нового пакету антиросійських санкцій, ініційованого американським Сенатом. Документ передбачає мита до 500% на торгівлю з країнами, що купують російські енергоносії — зокрема, Китаєм, Індією та Бразилією. За його словами, ці санкції можуть серйозно вплинути на доходи путіна, позбавивши його основного джерела фінансування війни.

"Аналітики, фінансисти в США та Україні, а також розвідувальні служби, які обмінюються інформацією, розуміють, що цей пакет вплине на доходи путіна і, отже, на потенціал миру", — заявив Зеленський.

Президент України також звернув увагу на поведінку путіна під час візитів американських представників до Києва. За словами Зеленського, російські атаки на столицю припинилися після прибуття до України спеціального представника Кіта Келлога.

"Генерал Келлог прибув, і дві ночі поспіль не було масових бомбардувань. Люди вже жартують, що йому варто дати український паспорт і залишити його тут", — зазначив Зеленський.

Цей факт, на думку президента, підтверджує, що путін свідомо уникає ескалації в присутності американських делегацій, демонструючи тактику залякування та шантажу.

Водночас Зеленський наголосив на відмінностях підходів до війни з боку Дональда Трампа та Джо Байдена:

"Президент Трамп дає путіну шанс закінчити цю війну... Я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головна відмінність", — підсумував глава держави.

війнаВладімір ПутінсанкціїДональд ТрампВолодимир ЗеленськийКіт Келлог

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