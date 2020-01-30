Зеленський тимчасово впровадив безвізовий режим для громадян Великої Британії
Безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через Україну впроваджено для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на тимчасовій основі з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідний указ №28/2020 від 29 січня за підписом президента України Володимира Зеленського розміщено на сайті глави Української держави.
"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - ідеться в тексті указу.
Указ набуває чинності від дня його опублікування.
Нагадаємо, що Україна на один рік запровадить безвіз для громадян Британії після Brexit
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків