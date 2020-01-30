Зеленський тимчасово впровадив безвізовий режим для громадян Великої Британії

Відповідний указ №28/2020 від 29 січня за підписом президента України Володимира Зеленського розміщено на сайті глави Української держави.

Безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через Україну впроваджено для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на тимчасовій основі з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідний указ №28/2020 від 29 січня за підписом президента України Володимира Зеленського розміщено на сайті глави Української держави.

"Запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - ідеться в тексті указу.

Указ набуває чинності від дня його опублікування.

Нагадаємо, що Україна на один рік запровадить безвіз для громадян Британії після Brexit