Зеленський у Берліні обговорить допомогу Україні та посилення санкцій проти росії

Лідери обох країн також обговорять подальшу військову підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський у середу здійснить візит до Берліна, де зустрінеться із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, вони обговорять можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та росією, а також плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти росії, який має на меті посилити тиск на москву.

Крім того, йдеться у матеріалі, Зеленський у Берліні також зустрінеться із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як пише видання, ймовірно, за лаштунками лідери обох країн також обговорять подальшу військову підтримку України. Публічно новий німецький уряд не хоче відкрито говорити про постачання пакетів зброї, як раніше, але в кулуарах ведуться розмови про те, як Німеччина могла б допомогти українській оборонній промисловості у виробництві далекобійного озброєння, повідомляє Spiegel.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на дальність ударів для України з боку провідних західних країн. За його словами, Німеччина, Франція, Велика Британія та США більше не вимагають від Києва утримуватися від ударів по цілях на території росії, якщо мова йде про самозахист.