Зеленський у Львівській області візьме участь у "нараді з розвитку медичного туризму" Раніше повідомлялося, що він відвідає тренінг майбутніх депутатів від "Слуги народу" в Трускавці

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 3 серпня, відвідає з робочою поїздкою Львівську область.

Фото: president.gov.ua

"Глава держави візьме участь у нараді з розвитку медичного туризму в Україні", - йдеться на сайті Президента. Раніше повідомлялося, що Зеленський 3 серпня відвідає Трускавець, де новообрані депутати від партії "Слуга народу" проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки". Також візит президента анонсувала Львівська ОДА, але не деталізувала його програму. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.

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