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ПОЛІТИКА

Зеленський у Молдові запропонує "коаліцію Patriot"

01 червня 2023, 11:34
Зеленський у Молдові запропонує
Джерело: president.gov.ua
Також Зленський наголосив, що Україна готова стати членом НАТО. Країна чекає, коли Альянс буде готовий прийняти її.

Президент Володимир Зеленський після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів" і запропонує "коаліцію Patriot".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Newsmaker.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", – зазначив Зеленський.

Також Зленський наголосив, що Україна готова стати членом НАТО. Країна чекає, коли Альянс буде готовий прийняти її.

"Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готовий прийняти Україну. Гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для наших сусідів - для Молдови через агресію росії", - сказав Зеленський на першій прес-конференції після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти.

Президент сказав, що радий бути у Молдові. Він наголосив, що приїхати туди було непросто.

За його словами, цей візит - це послання від усіх українців, що наша країна підтримує молдавський народ і готові завжди йти разом - пліч-о-пліч.

Він подякував молдаванам за те, що прийняли всіх українських біженців.

Зеленський також повідомив, що обговорив із президентом Молдови Майєю Санду відносини країн, інфраструктуру, важливі проєкти, які вони завершать у найближчому майбутньому, а також майбутнє у ЄС.

Сьогодні Зеленський прибув до Кишинева на другий саміт Європейської політичної спільноти. У ньому візьмуть участь 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

зеленськийМолдовасаміт

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