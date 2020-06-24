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Зеленський у п'ятницю вийде з самоізоляції

Зеленський працює в особливому режимі роботи через коронавірус у дружини
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, вийде з самоізоляції. Останні два тижні він працював в особливому режимі через коронавірус у його дружини Олени Зеленської.
Зеленський у п Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

За її словами, 26 червня закінчиться двотижневий термін особливого режиму роботи.

"Всі тести показали негативний результат. Президент почуває себе добре", - повідомила Мендель.

Відзначимо, на п'ятницю заплановано робочий візит Зеленського до Херсонської області. При цьому сьогодні президент вже виходив з Офісу і зустрічався з мітингувальниками шахтарями, яким пообіцяв вирішити питання із заборгованістю по зарплаті.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що він разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо єдині в чиненні тиску на Іран, щоб він передав бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", який був збитий у січні іранською зенітною системою через кілька хвилин після зльоту в аеропорту Тегерана.

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24 06 2020 17:40
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