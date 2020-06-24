Зеленський у п'ятницю вийде з самоізоляції Зеленський працює в особливому режимі роботи через коронавірус у дружини

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, вийде з самоізоляції. Останні два тижні він працював в особливому режимі через коронавірус у його дружини Олени Зеленської.

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель. За її словами, 26 червня закінчиться двотижневий термін особливого режиму роботи. "Всі тести показали негативний результат. Президент почуває себе добре", - повідомила Мендель. Відзначимо, на п'ятницю заплановано робочий візит Зеленського до Херсонської області. При цьому сьогодні президент вже виходив з Офісу і зустрічався з мітингувальниками шахтарями, яким пообіцяв вирішити питання із заборгованістю по зарплаті. Нагадаємо, що Зеленський заявив, що він разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо єдині в чиненні тиску на Іран, щоб він передав бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", який був збитий у січні іранською зенітною системою через кілька хвилин після зльоту в аеропорту Тегерана.

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