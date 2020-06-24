Зеленський у п'ятницю вийде з самоізоляції
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.
За її словами, 26 червня закінчиться двотижневий термін особливого режиму роботи.
"Всі тести показали негативний результат. Президент почуває себе добре", - повідомила Мендель.
Відзначимо, на п'ятницю заплановано робочий візит Зеленського до Херсонської області. При цьому сьогодні президент вже виходив з Офісу і зустрічався з мітингувальниками шахтарями, яким пообіцяв вирішити питання із заборгованістю по зарплаті.
Нагадаємо, що Зеленський заявив, що він разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо єдині в чиненні тиску на Іран, щоб він передав бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", який був збитий у січні іранською зенітною системою через кілька хвилин після зльоту в аеропорту Тегерана.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Паводок в Чернівцях: рівень води у річці перевищив 6 метрів
- ВІДЕО Евакуація населення, затоплені дороги і траси: захід України охопила повінь
- ВІДЕО Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область через ситуацію з паводками
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі