Зеленський: У Трампа поки немає офіційного мирного плану щодо України

Президент впевнений, що "те, що є в тих чи інших публікаціях не є офіційним планом".

Президент Володимир Зеленський заявив, що в американського лідера Дональда Трампа ще немає офіційного мирного плану із завершення війни в Україні. Він наголосив, що у нього вже є бачення плану, а конкретні речі обговорювалися з американською командою до інавгурації президента США.

Про це повідомляє"Інтерфакс-Україна".

"Його [плану] ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", — заявив Зеленський.

Також президент заявив, що команди України та США працюватимуть разом, адже "не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів". На його думку, щодо потенційного плану ще буде багато інформації "в Києві, не в Києві", яка може збігатися з реальністю, але в більшості — ні.

"Дочекаємось все таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", — заявив він.

Раніше Bloomberg повідомляло, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог представить план припинення війни росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині 14-16 лютого. Зазначалось, що його складові можуть включати замороження війни, залишення окупованих росією територій у невизначеному статусі та надання Україні гарантій безпеки, щоб запобігти новій агресії з боку москви.

Пізніше Келлог спростував інформацію ЗМІ. Він наголосив, що наступного тижня мирний план представлено не буде, а сам план презентуватиме пізніше американський президент.