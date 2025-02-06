Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський: У Трампа поки немає офіційного мирного плану щодо України

06 лютого 2025, 19:40
Зеленський: У Трампа поки немає офіційного мирного плану щодо України
Президент впевнений, що "те, що є в тих чи інших публікаціях не є офіційним планом".

Президент Володимир Зеленський заявив, що в американського лідера Дональда Трампа ще немає офіційного мирного плану із завершення війни в Україні. Він наголосив, що у нього вже є бачення плану, а конкретні речі обговорювалися з американською командою до інавгурації президента США.

Про це повідомляє"Інтерфакс-Україна".

"Його [плану] ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", — заявив Зеленський.

Також президент заявив, що команди України та США працюватимуть разом, адже "не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів". На його думку, щодо потенційного плану ще буде багато інформації "в Києві, не в Києві", яка може збігатися з реальністю, але в більшості — ні.

"Дочекаємось все таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", — заявив він.

Раніше Bloomberg повідомляло, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог представить план припинення війни росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині 14-16 лютого. Зазначалось, що його складові можуть включати замороження війни, залишення окупованих росією територій у невизначеному статусі та надання Україні гарантій безпеки, щоб запобігти новій агресії з боку москви.

Пізніше Келлог спростував інформацію ЗМІ. Він наголосив, що наступного тижня мирний план представлено не буде, а сам план презентуватиме пізніше американський президент. 

війнаДональд Трампмирний планВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Політика
"За порєбріком". Пропагандони путіна святкують "просто сенсаційний" перший тиждень самознищення США Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 09:42
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Політика
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 15:07
Політика
"Зробити або зламати". Без доступу до рідкоземельних елементів безпека Європи опинилася б під серйозною загрозою – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється