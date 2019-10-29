Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Зеленський: Україна – це Apple, що починає свій шлях у гаражі

Президент Володимир Зеленський на відкритті інвестиційного форуму у Маріуполі порівняв Україну з компанією Apple та особисто пообіцяв захист кожному інвестору.
Зеленський: Україна – це Apple, що починає свій шлях у гаражі

"Багато країн, які сьогодні процвітають, були на грані зникнення з лиця землі. Зневіра або знищує, або зрештою зробить тебе сильним. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі. Але ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз.

Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Зараз наша країна підводиться на ноги і іде вперед, але ці кроки невпевнені, адже ми маємо один важкий тягар", - заявив президент, передає "Економічна правда".

За його словами, головне завдання України - припинення війни та повернення усіх українських територій.

"Ми знаємо, що це можна зробити одним шляхом – дипломатичним", – додав він.

"Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або прогавили придбати WhatsApp за невелику суму. Україна - країна можливостей і сьогодні вона стукає у ваші двері. Тому не прогавте можливість. Opportunity never knocks twice", - зазначив президент.

Він також пообіцяв захист кожному інвестору.

"Ми викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що в Офісі президента України презентували ідею Національного альянсу волонтерів (НАВ) при главі держави.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2019 17:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.