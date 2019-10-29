Зеленський: Україна – це Apple, що починає свій шлях у гаражі
"Багато країн, які сьогодні процвітають, були на грані зникнення з лиця землі. Зневіра або знищує, або зрештою зробить тебе сильним. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі. Але ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз.
Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішої ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок. Зараз наша країна підводиться на ноги і іде вперед, але ці кроки невпевнені, адже ми маємо один важкий тягар", - заявив президент, передає "Економічна правда".
За його словами, головне завдання України - припинення війни та повернення усіх українських територій.
"Ми знаємо, що це можна зробити одним шляхом – дипломатичним", – додав він.
"Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або прогавили придбати WhatsApp за невелику суму. Україна - країна можливостей і сьогодні вона стукає у ваші двері. Тому не прогавте можливість. Opportunity never knocks twice", - зазначив президент.
Він також пообіцяв захист кожному інвестору.
"Ми викорінимо неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що в Офісі президента України презентували ідею Національного альянсу волонтерів (НАВ) при главі держави.
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