Перші результати роботи НАВ повинні бути представлені до Міжнародного дня волонтера 5 грудня

В Офісі президента України презентували ідею Національного альянсу волонтерів (НАВ) при главі держави.

В Офісі президента презентували ідею Національного альянсу волонтерів про це повідомляє пресслужба глави держави за результатами зустрічі представників волонтерського руху з усієї України, передає LB.ua.

"Основні завдання альянсу - координація з державними органами, створення робочих груп з актуальних проблемних напрямків, підготовка проєктів пропозицій президенту як главі Альянсу, моніторинг й аналіз ефективності реалізації волонтерських ініціатив, вдосконалення законодавства у сфері розвитку та популяризації волонтерського руху", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають, на зустрічі були військові волонтери, волонтери, які займаються проблемами дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, самотніх людей похилого віку, освітніми та екологічними питаннями.

Радник заступника керівника ОП Максим Кречетов зазначив, що НАВ буде складатися з багатьох секцій за напрямками діяльності.

Координатором НАВ обрали волонтерку Наталю Пушкарьову. Вона окреслила основні проблеми цієї діяльності. Зокрема, це відсутність єдиної системи інформаційного обміну про ситуації, які вимагають волонтерської допомоги, рамкове законодавство, не підкріплене нормативно-правовими актами належним чином.

"Іноді законодавство навіть перешкоджає волонтерам у здійсненні їх діяльності", - підкреслила Пушкарьова.

Крім того, за словами Пушкарьової, підтримка волонтерського руху з боку держави може стати одним з чинників економічного зростання в країні.

За її словами, необхідно створити комунікаційний координаційний центр волонтерських організацій, що працюють у різних напрямках.

"Метою створення Національного альянсу волонтерів є координація волонтерських ініціатив, спрямованих на прискорення реформ і вирішення актуальних проблем у всіх сферах суспільного життя, популяризація волонтерства в Україні, внесення змін до чинного законодавства та підвищення суспільного статусу волонтера", - зазначила вона.

Також учасники засідання домовилися опрацювати найбільш актуальні проблеми волонтерського руху. Для цього вони створять відповідні тематичні сектори. До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, повинні бути представлені перші результати роботи НАВ.

Нагадаємо, що у наступні 3 роки Україна має увійти до топ-10 країн світу за легкістю ведення бізнесу за версією Світового банку.