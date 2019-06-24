Зеленський узяв собі радником митця
Відповідний указ від 24 чеврня оприлюднено на сайті глави держави, інформує "Українська правда".
Лерос – київський фотограф і режисер, ініціатор створення проекту столичних муралів "City Art". Він має номер 23 у списку "Слуги народу".
Сам Лерос вже відреагував на сторінці в Facebook: він пише, що буде ініціювати серію зустрічей Зеленського з людьми мистецтва.
"Перше що я хочу ініціювати, це якийсь "обід з Президентом" раз на місяць. Це серія зустрічей з людьми з різних сфер, які формують культурний імідж країни на світовій арені. Це режисери, архітектори, художники, кінооператори, українські дизайнери, музиканти, креативники, організатори фестивалів, люди які борються за збереження культурної спадщини (включаючи будівлі епохи модернізму і мозаїки) та інші.. Завдяки цим сферам/людям світ отримує позитивний меседж про нашу країну", - написав Лерос.
Нагадаємо, партія "Слуга народу" почала оприлюднювати список своїх кандидатів на мажоритарних округах.
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