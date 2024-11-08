Зеленський в Будапешті зустрівся з Макроном

Він подякував Макрону за підтримку.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та обговорили військову допомогу Україні.

Про це Зеленський написав в Тelegram-каналі.

"В Будапешті зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили військову допомогу, зокрема тренування української бригади "Анна Київська", та наші далекобійні спроможності. Цінуємо участь Франції в більшості коаліцій формату "Рамштайн", - йдеться в дописі.

Український глава подякував Макрону за підтримку Плану перемоги і додав, що єдність Європи в підтримці України є важливою.

Нагадаємо, що вчора, 7 листопада, Зеленський прибув до Будапешта, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.